Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 12/03/21 (Di venerdì 12 marzo 2021) Comunque è MERAVIGLIOSO vedere fino a che punto la gente arriva pur di guadagnarsi mezza inquadratura in più su Canale 5, oh. Cioè, io ADORO così follemente che ci farei proprio un programma a parte, uno spin off di Uomini e Donne dedicato alla poraccitudine della gente, da quella tizia che qualche anno fa nel Trono classico giurava il falso su parenti defunti a Roberto Di Silvestri che c'aveva la fidanzata fuori e in studio faceva i pipponi sulla fiducia a Patrizia D'Elia. Voglio dire, con tutto il rispetto per Queen Mary e Piersilvio, ma io rimango basita all'idea di quanta gente sia disposta a giocarsi la faccia e la dignità per COSI' POCO, alla fine. Che non è che stai facendo il furbetto nella speranza di dare una svolta clamorosa alla tua vita (tipo ottenere una promozione sul lavoro che ti migliora nettamente lo stipendio, ...

