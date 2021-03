Il principe William ai giornalisti: «La famiglia reale non è razzista!» (Di venerdì 12 marzo 2021) X Una volta tanto, il principe William ha deciso di mettere da parte la regola numero uno della monarchia britannica, quella di non commentare o dare mai spiegazioni nel contesto di qualsiasi crisi. E alla domanda di un giornalista presente a un evento ufficiale in una scuola londinese a cui ha partecipato assieme a Kate Middleton, l’erede al trono ha esclamato senza mezzi termini, continuando a camminare: «La famiglia reale non è razzista!». Leggi anche › La regina Elisabetta al telefono con Harry e Meghan, per risolvere di persona la crisi › Il principe William sorpassa la regina Elisabetta: è lui il reale ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) X Una volta tanto, ilha deciso di mettere da parte la regola numero uno della monarchia britannica, quella di non commentare o dare mai spiegazioni nel contesto di qualsiasi crisi. E alla domanda di un giornalista presente a un evento ufficiale in una scuola londinese a cui ha partecipato assieme a Kate Middleton, l’erede al trono ha esclamato senza mezzi termini, continuando a camminare: «Lanon è». Leggi anche › La regina Elisabetta al telefono con Harry e Meghan, per risolvere di persona la crisi › Ilsorpassa la regina Elisabetta: è lui il...

Agenzia_Ansa : 'Non siamo assolutamente una famiglia razzista'. Così il principe William sui sospetti di razzismo avanzati su un m… - VanityFairIt : Se il principe Carlo si è chiuso nel più profondo silenzio, dopo essere rimasto «scioccato» dalle rivelazioni di Ha… - Pacificante : I miei pensieri, i miei pensieri.: Il Principe William risponde pubblicamente al frat... - enricaroddolo : RT @enricaroddolo: Il principe William: «Chiamerò mio fratello Harry. Non siamo una famiglia razzista» - My new #OnRoyalty Column @Corriere… - marchess88 : Il principe #William ha detto che la famiglia Reale non è razzista -