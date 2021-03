Future USA, contrastati in attesa di Wall Street (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz’ora, all’indomani di nuovi record sulla scia della ratifica in legge del nuovo maxi pacchetto di stimoli all’economia USA voluto dall’amministrazione Biden. Intanto restano in rialzo i rendimenti dei Treasuries a 10 anni, con il tasso decennale che negli scambi dell’after hours si riporta sopra la soglia dell’1,6%, con gli addetti ai lavori perplessi su portata e tempistica del programma di aiuti, ma soprattutto preoccupati che rischi di surriscaldare l’economia degli States e dunque di accelerare in modo troppo veloce l’inflazione.. Il contratto sul Dow Jones è in lieve aumento dello 0,11% a 32.516 punti, quello sullo S&P 500 cede lo 0,40% a 3.921 punti, mentre il Nasdaq ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di, tra meno di mezz’ora, all’indomani di nuovi record sulla scia della ratifica in legge del nuovo maxi pacchetto di stimoli all’economia USA voluto dall’amministrazione Biden. Intanto restano in rialzo i rendimenti dei Treasuries a 10 anni, con il tasso decennale che negli scambi dell’after hours si riporta sopra la soglia dell’1,6%, con gli addetti ai lavori perplessi su portata e tempistica del programma di aiuti, ma soprattutto preoccupati che rischi di surriscaldare l’economia degli States e dunque di accelerare in modo troppo veloce l’inflazione.. Il contratto sul Dow Jones è in lieve aumento dello 0,11% a 32.516 punti, quello sullo S&P 500 cede lo 0,40% a 3.921 punti, mentre il Nasdaq ...

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Borsa: i rendimenti dei Treasury frenano i listini, Milano - 0,2% Gli sviluppi positivi sul fronte macro, con il via libera negli Usa al maxi pacchetto di stimoli da ... Perde circa mezzo punto il prezzo del petrolio: il future aprile sul wti cede lo 0,44% a 65,73 ...

I tassi sui bond Usa frenano i listini. A Piazza Affari brilla ancora Tim I principali listini si muovono poco sotto la parità a metà seduta, complice la nuova "fiammata" nei rendimenti dei Treasury Usa. Si muovono in territorio negativo anche i future a Wall Street, in ...

Future USA, contrastati in attesa di Wall Street QuiFinanza Wall Street: boom tassi Treasuries oltre l'1,6% mette sotto pressione hi-tech. Futures Nasdaq -1,3% Il nuovo balzo dei tassi sui Treasuries Usa mette sotto pressione di nuovo Wall Street, all'indomani del forte rally, che ha portato l'indice S&P 500 a toccare un nuovo record di chiusura, superando i ...

Oltre 1,6% i rendimenti dei Treasury. Future sul Nasdaq e Borse Ue giù In attesa dei dati macro Usa, in Eurozona la produzione industriale è cresciuta ... saranno sufficienti a stabilizzare i tassi del Bund vicino ai livelli attuali nel prossimo futuro e sosterranno i ...

