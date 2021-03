Conferenza stampa De Zerbi: «Boga recuperato. Sulle differenze con il Verona…» (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. Le sue dichiarazioni. UDINESE – «Io ho un’idea sulla gara fatta a Udine, non vengo spostato su quello che penso. Mi ha dato fastidio, quando dovevamo essere determinati per fare gol non lo abbiamo fatto e quando dovevamo difendere, le poche volte che bisognava farlo nel primo tempo, con determinazione e con forza non l’abbiamo fatto. Sull’andamento della partita a livello globale ho una mia idea e l’ho detto ai giocatori e quando affronteremo nuovamente un avversario del genere cercheremo di migliorare sotto alcuni aspetti. Ci sono tre aspetti fondamentali: gli 11 effettivi devono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Verona: le sue dichiarazioni Roberto Deha parlato inalla vigilia della sfida contro il Verona. Le sue dichiarazioni. UDINESE – «Io ho un’idea sulla gara fatta a Udine, non vengo spostato su quello che penso. Mi ha dato fastidio, quando dovevamo essere determinati per fare gol non lo abbiamo fatto e quando dovevamo difendere, le poche volte che bisognava farlo nel primo tempo, con determinazione e con forza non l’abbiamo fatto. Sull’andamento della partita a livello globale ho una mia idea e l’ho detto ai giocatori e quando affronteremo nuovamente un avversario del genere cercheremo di migliorare sotto alcuni aspetti. Ci sono tre aspetti fondamentali: gli 11 effettivi devono ...

