Tuttosport: rinnovo Fabian in stand-by. Il Napoli fissa il prezzo dello spagnolo a 50 milioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Tuttosport fa il punto sul rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. Il suo contratto scade nel 2023. “I rappresentanti della sua agenzia, la You First Sports, hanno avuto già alcuni incontri-scontri con la dirigenza partenopea. Scontri, perché le posizioni non coincidono. Il Napoli ha proposto il rinnovo, sì, ma non alle cifre immaginate da Fabian Ruiz, che oggi percepisce circa 2,5 milioni netti a stagione: proposti 3 milioni a stagione compresi i bonus. Insomma, poco di più, mentre lo spagnolo è orientato a percepire un ingaggio da 4 milioni più bonus. Risposta del Napoli? Prendere o lasciare. Dove per lasciare significa portare un’offerta da 50 milioni di euro. Ed a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021)fa il punto suldiRuiz con il. Il suo contratto scade nel 2023. “I rappresentanti della sua agenzia, la You First Sports, hanno avuto già alcuni incontri-scontri con la dirigenza partenopea. Scontri, perché le posizioni non coincidono. Ilha proposto il, sì, ma non alle cifre immaginate daRuiz, che oggi percepisce circa 2,5netti a stagione: proposti 3a stagione compresi i bonus. Insomma, poco di più, mentre loè orientato a percepire un ingaggio da 4più bonus. Risposta del? Prendere o lasciare. Dove per lasciare significa portare un’offerta da 50di euro. Ed a ...

