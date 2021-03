Torino | tampone negativo per Belotti Si prova a recuperarlo per l’Inter

(Di giovedì 11 marzo 2021) Buone notizie in casa. Andreaha finalmente avuto riscontro di undal Covid-19 e adesso svolgerà le visite mediche di rito prima di riprendere gli allenamenti e aggregarsi al gruppo squadra. Si proverà a rimetterlo in sesto per la difficile gara contro. Resta complicato comunque un suo recupero per la gara di domenica ma lo staff ci proverà, visto che mancano 3 giorni alla partita. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

andreferto : RT @ToroGoal: ??Andrea #Belotti negativo al #COVID19 dopo l'ultimo tampone effettuato. Il Capitano granata potrà finalmente tornare a dispos… - MatteoPedrosi : RT @BombeDiVlad: ?? #Torino, #Belotti negativo al tampone di oggi (@MatteoPedrosi) ?? Si avvicina il rientro per il capitano granata #LeBom… - ElTrattore : RT @FcInterNewsit: Torino, Belotti negativo all'ultimo tampone: ora gli esami prima di tornare ad allenarsi - FcInterNewsit : Torino, Belotti negativo all'ultimo tampone: ora gli esami prima di tornare ad allenarsi - discoradioIT : #calcio ?? e #COVID19, #Torino, il Gallo è fuori dal tunnel: l'ultimo tampone ha accertato che Andrea #Belotti è negativo @TorinoFC_1906 -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tampone

Andrea Belotti è tornato negativo al Coronavirus dopo l'ultimoeffettuato: l'attaccante è pronto a ...- Andrea Belotti è guarito dal Coronavirus : il capitano delè risultato negativo aldopo oltre due settimane di malattia. Ora sosterrà le visite mediche, una volta ottenuta la nuova idoneità potrà riaggregarsi al gruppo, presumibilmente da ...Il Torino è tornato in campo al Filadelfia per la sessione mattutina. Bremer si è allenato regolarmente in gruppo, Belotti negativo.Buone notizie in casa Torino soprattutto per mister Nicola che potrà finalmente riavere in squadra il gallo Belotti. L'attaccante granata, dopo l'ultimo tampone, è ...