SIT prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra l’1 e il 5 marzo 2021, ha acquistato 8.040ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 7,0862 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 56.973,17 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 5 marzo, un totale di 390.257, pari all’1,5606% del capitale sociale.Intanto, a Milano, SIT allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 7,18 euro.

