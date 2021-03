Nuovi divieti da lunedì | governo diviso sulle misure | la decisione di Draghi

Advertising

Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Venerdì il governo dovrebbe emanare un decreto per introdurre nuovi divieti: la decisione è stata pre… - Corriere : Nuovi divieti da lunedì, i ministri sono divisi. Draghi si prende 24 ore e attende i nuovi dati - bisciapelosa : Lunedì... I nuovi divieti scattano da lunedì, ahia. - neXtquotidiano : Italia rossa: i nuovi divieti da lunedì e Pasqua in lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi divieti

Decreto: Pasqua in lockdown Per quanto riguarda iparametri, sembra ormai certo il passaggio ... Per questo il decreto prevedràmirati durante la settimana pasquale e in particolare da ...Entro domani, però, il presidente Mario Draghi emanerà un decreto per introdurre, dopo la decisione presa dalla cabina di regia in attesa deidati che, tra l'altro, ...Stretta delle misure anti-Covid nei weekend e in particolare nel fine settimana di Pasqua, zona rossa delle Regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, zona gialla rafforzata. Le nuove r ...Non basta la zona rossa per Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania ha emanato una nuova ordinanza per applicare nuove misure restrittive. con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 2 ...