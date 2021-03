Tg Lazio, edizione del 10 marzo 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid nel Lazio. Oggi, al Policlinico Tor Vergata di Roma, è partita la somministrazione per i pazienti autistici gravi e i loro caregiver. E sono già oltre trentamila le prenotazioni per le classi d’età 77-76 anni. Intanto venerdì il premier Mario Draghi e il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo illustreranno la campagna vaccinale. Draghi in mattinata visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d’Italia, e in quell’occasione indicherà le linee guida della ‘nuova fase’. MONDO DI MEZZO, BUZZI: “NON FU MAFIA, AZIONE LEGALE CONTRO RAGGI” Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid nel Lazio. Oggi, al Policlinico Tor Vergata di Roma, è partita la somministrazione per i pazienti autistici gravi e i loro caregiver. E sono già oltre trentamila le prenotazioni per le classi d’età 77-76 anni. Intanto venerdì il premier Mario Draghi e il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo illustreranno la campagna vaccinale. Draghi in mattinata visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d’Italia, e in quell’occasione indicherà le linee guida della ‘nuova fase’. MONDO DI MEZZO, BUZZI: “NON FU MAFIA, AZIONE LEGALE CONTRO RAGGI”

