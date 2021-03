Streaming illegale: tre condannati in Francia. Dovranno risarcire 7 milioni di euro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Streaming illegale: tre persone sono state condannate in Francia al risarcimento di 7 milioni di euro a a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports Tre persone sono state condannate dal Tribunale di Rennes al risarcimento di 7 milioni di euro di danni a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports. L’accusa è di aver creato siti illegali per lo Streaming di eventi sportivi. A gennaio, nel corso dell’udienza civile, le emittenti televisive richiesero più di 91 milioni di euro di risarcimento per danni morali e materiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021): tre persone sono state condannate inal risarcimento di 7dia a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports Tre persone sono state condannate dal Tribunale di Rennes al risarcimento di 7didi danni a Canal Plus, beIN Sports e RMC Sports. L’accusa è di aver creato siti illegali per lodi eventi sportivi. A gennaio, nel corso dell’udienza civile, le emittenti televisive richiesero più di 91didi risarcimento per danni morali e materiali. Leggi su Calcionews24.com

