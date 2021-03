Niente lockdown ma zona rossa nei weekend: le misure in arrivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) No al lockdown nazionale, Italia zona rossa nei weekend, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, e zona gialla rafforzata con misure più severe. Sono queste le indicazioni del Cts per arginare i contagi di Covid e limitare l’impatto delle varianti. Un lockdown generalizzato, come ipotizzato in questi giorni, non rientra tra le indicazione del comitato e il governo non lo avrebbe preso in considerazione. Fonti dell’esecutivo fanno notare all’Adnkronos che una discussione sulle misure “non è stata ancora affrontata” e di conseguenza ogni valutazione in merito sarebbe “prematura”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Porta a Porta si è detto “contrario a un lockdown generalizzato. Si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) No alnazionale, Italianei, con regole e divieti più stringenti per arginare la diffusione del coronavirus, egialla rafforzata conpiù severe. Sono queste le indicazioni del Cts per arginare i contagi di Covid e limitare l’impatto delle varianti. Ungeneralizzato, come ipotizzato in questi giorni, non rientra tra le indicazione del comitato e il governo non lo avrebbe preso in considerazione. Fonti dell’esecutivo fanno notare all’Adnkronos che una discussione sulle“non è stata ancora affrontata” e di conseguenza ogni valutazione in merito sarebbe “prematura”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Porta a Porta si è detto “contrario a ungeneralizzato. Si ...

