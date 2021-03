Chanel e la nuova collezione FW 2021 firmata Virginie Viard (Di martedì 9 marzo 2021) Chanel e la nuova collezione donna Autunno inverno 2021 è stata firmata Virginie Viard, che per l’occasione ha scelto il Castel Chanel ha scelto, per presentare la sua nuova collezione autunno inverno 2021, un luogo iconico parigino il Castel, un club e un luogo della vita notturna parigina. La collezione è stata firmata da Virginie Viard, che in merito alla location, come si legge sui magazine di settore, ha detto: “Non so se ciò sia dovuto ai tempi in cui viviamo, ma volevo qualcosa di caldo, vivace. Ho immaginato le modelle fare uno show per se stesse, andando di stanza in stanza, incrociandosi sulle scale, ammucchiando i loro ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021)e ladonna Autunno invernoè stata, che per l’occasione ha scelto il Castelha scelto, per presentare la suaautunno inverno, un luogo iconico parigino il Castel, un club e un luogo della vita notturna parigina. Laè statada, che in merito alla location, come si legge sui magazine di settore, ha detto: “Non so se ciò sia dovuto ai tempi in cui viviamo, ma volevo qualcosa di caldo, vivace. Ho immaginato le modelle fare uno show per se stesse, andando di stanza in stanza, incrociandosi sulle scale, ammucchiando i loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Chanel nuova Benvenute al party di Chanel Virginie Viard sceglie un video girato da Inez e Vinoodh all'interno di Castel, storico club privato parigino, tra i posti preferiti di Lagerfeld, per raccontare la nuova collezione . Gli abiti sembrano quelli scelti per andare a uno dei tanti party del locale: i cappotti lunghi portati su top, shorts e gonnelline aeree: ogni ragazza se lo sfila e lo lascia in ...

