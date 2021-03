Alfonso Signorini tira le somme del Grande Fratello Vip 5 e rivela qual è il vip che lo ha deluso più di tutti

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempi di bilanci per, conduttore della passata edizione delVip 5. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, infatti, il papà del reality avrebbe fatto alcune considerazioni in merito ai suoi vipponi, svelando preferenze e anche delusioni. Secondo quanto riportato da Biccy,avrebbe affermato di aver amato tre vipponi in particolare. Chi? Tommaso Zorzi (e anche vincitore di questa edizione), Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Tuttavia il direttore del magazine Chi, avrebbe anche detto che sperava che fosse Pierpaolo a vincere la quinta edizione delVip. Di seguito riportiamo le sue parole: Tommaso, Pierpaolo e Stefania: loro tre erano i miei preferiti. Sono felice della vittoria ...

Il fratello di Mario Balotelli sembra non averne abbastanza dei meccanismi del reality dopo il Grande Fratello Vip di. Durante una diretta Instagram con Tommaso Zorzi , infatti, il ...A rivelare le sue preferenze in fatto di concorrenti e storie portate all'attenzione del pubblico, è stato proprio, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I preferiti ...L’ex gieffino racconta come stanno realmente le cose. Continuano a circolare voci sulla futura carriera televisiva di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotta d ...Alfonso Signorini torna a parlare della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in un’intervista ad una settimana dalla fine dello show ...