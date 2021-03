“Non lo farò più, mai più!”. Live, Stefania Orlando sbotta da Barbara D’Urso: “Troppo pesante”. E racconta a tutti quello che è successo davvero (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo l’ospitata a Verissimo, Stefania Orlando ha fatto capolino negli studi di Live – Non è la D’Urso. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha replicato alle dichiarazioni di Andrea Roncato, rilasciate qualche settimana fa nello stesso programma. L’attore aveva sostenuto di essere stato lasciato da lei, dopo due anni di matrimonio, e aveva smentito l’ex moglie sulla fine della loro amicizia a causa della gelosia dell’attuale moglie Nicole Moscariello. “Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così”, ha dichiarato Stefania Orlando a Barbara D’Urso. L’ex volto Rai ha confessato che quelle frasi pronunciate dall’ex marito si commentano da sole. Inoltre ha affermato di nutrire molto rispetto per lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo l’ospitata a Verissimo,ha fatto capolino negli studi di– Non è la. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha replicato alle dichiarazioni di Andrea Roncato, rilasciate qualche settimana fa nello stesso programma. L’attore aveva sostenuto di essere stato lasciato da lei, dopo due anni di matrimonio, e aveva smentito l’ex moglie sulla fine della loro amicizia a causa della gelosia dell’attuale moglie Nicole Moscariello. “Ci è andato giù, l’Andrea che conoscevo non era così”, ha dichiarato. L’ex volto Rai ha confessato che quelle frasi pronunciate dall’ex marito si commentano da sole. Inoltre ha affermato di nutrire molto rispetto per lui ...

Advertising

borghi_claudio : @zevunderskin @Cartabellotta Guardi che non minaccio proprio nessuno. Farò una doverosa verifica. Magari danno servizi ottimi. - Corriere : L’annuncio di Amadeus: «Non farò il festival l’anno prossimo» - Lilliflo : RT @EttoreBaita: Non farò gli auguri oggi alle Donne, farò come in tutti gli altri giorni dell'anno, le rispetterò trattandole come un Uom… - Maria70221974 : RT @EttoreBaita: Non farò gli auguri oggi alle Donne, farò come in tutti gli altri giorni dell'anno, le rispetterò trattandole come un Uom… - erykaluna : Sorridi donna sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti sorridi ai tuoi dolor… -

Ultime Notizie dalla rete : Non farò Contro la violenza D.i.Re "Donna, tutto l'odio social è per te" - Milano Post Farò Traini 2.0", ovvero l'uomo che nel 2018 sparò in centro a Macerata ferendo sei persone, tutte ... difficile e critico, in cui la violenza maschile contro le donne non accenna a diminuire. Ma, ...

FESTA DELLA DONNA/ Quei diritti sul lavoro per cui lottare sempre, non solo l'8 marzo A peggiorare la situazione ha di certo contribuito la pandemia, penetrando ovunque, non risparmiando nessuno e determinando conseguenze nefaste per tutti. Ma se nel nostro Paese alcuni settori ...

Traini 2.0", ovvero l'uomo che nel 2018 sparò in centro a Macerata ferendo sei persone, tutte ... difficile e critico, in cui la violenza maschile contro le donneaccenna a diminuire. Ma, ...A peggiorare la situazione ha di certo contribuito la pandemia, penetrando ovunque,risparmiando nessuno e determinando conseguenze nefaste per tutti. Ma se nel nostro Paese alcuni settori ...