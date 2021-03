Gotti multato: era a cena con amici nonostante le restrizioni anti - Covid (Di lunedì 8 marzo 2021) UDINE - L'allenatore dell' Udinese , Luca Gotti , è stato multato nel corso di una cena che si stava svolgendo in un appartamento privato del centro di Udine. La sanzione è stata elevata la notte ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) UDINE - L'allenatore dell' Udinese , Luca, è statonel corso di unache si stava svolgendo in un appartamento privato del centro di Udine. La sanzione è stata elevata la notte ...

Advertising

pasqualinipatri : Udinese, multato Gotti per una festa vietata in appartamento - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: era a cena con amici, Gotti multato per norma Covid Trovato in tarda serata da Carabinieri con altri 7 commensali - laziopress : Udinese, multato Gotti per una festa vietata in appartamento - sportli26181512 : Gotti multato: era a cena con amici nonostante le restrizioni anti-Covid: I Carabinieri hanno sanzionato di 400 eur… - MCalcioNews : Udinese: mister Gotti multato per violazione delle norme anti-Covid -