Giornata dei diritti della donna e Recovery Plan L’agenda della settimana

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lasi apre con le celebrazioni oggi. Appuntamento innanzitutto con il presidenteRepubblica al Quirinale, all’evento partecipa anche il premier Mario Draghi. Sempre oggi, videomessaggio del premier Mario Draghi alla conferenza sulla parità di genere organizzata dal ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti. Domani, l’aulaCamera esamina il decreto Covid approvato nei giorni scorsi dal Senato. Mentre sempre per l’8 marzo, oggi, a Roma, “Il secondo Alfabeto delle donne, battaglia da combattere anche con le parole”, iniziativa web organizzata da Cgil, Cisl, Uil, con il contributo del Cnel, in occasione...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata dei

...imprevisto che ha messo a dura prova la capacità di resistenzacittadini e la stessa convivenza civile", ha detto Mattrella nel suo discorso al Quirinale in occasione dell'8 marzo,......donne vittima di femminicidio in questi due soli mesi del 2021 e nella cerimonia per la... non a caso, si trasforma in odio mortale - è alla basegravi e inaccettabili casi di femminicidio.Roberto Avrum Modiano ha raccolto nel volume «Le migliori barzellette ebraiche» le battute della tradizione orale e quelle famose di Groucho Marx, Woody Allen e Mel Brooks ...Qashqai, il modello best seller di Nissan è arrivato alla sua terza generazione, dopo oltre 3 milioni di esemplari venduti nel vecchio continente dal 2007. Il salto in avanti in termini di design, dot ...