Napoli | i convocati di Gattuso per il Bologna C’è Bakayoko

(Di domenica 7 marzo 2021) Ilha comunicato la lista deidi Gennaroper la gara contro ilin programma al ‘Maradona’ questa sera alle ore 20.45. Assenti ancora per infortunio Lozano e Petagna. Torna nell’elenco Victor Osimhen, quattordici giorno dopo il trauma cranico riportato con l’Atalanta. C’è anche Tiemoué, che ieri non si era allenato per un leggero attacco influenzale. Portieri: Meret, Contini, Ospina.Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.Centrocampisti: Demme,, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola, Lobotka.Attaccanti: Osimhen, Mertens, Politano, Insigne, D’Agostino, Cioffi. Idi #...

Sono 24 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare il Bologna. Torna Osimhen. Stasera alle 20:45 al Maradona di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Bologna, match valido per la 26^ giornata di Serie A. Azzurri chiamati al riscatto ...