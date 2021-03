Curva del contagio in crescita. Cts per stretta. Domani nuovi colori. Speranza: da aprile 50 mln di dosi vaccino (Di domenica 7 marzo 2021) Per il quarto giorno consecutivo i nuovi positivi superano la quota giornaliera dei 20 mila casi. Il Comitato tecnico scientifico invoca misure più severe e automatiche, con il rosso immediato per le ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 marzo 2021) Per il quarto giorno consecutivo ipositivi superano la quota giornaliera dei 20 mila casi. Il Comitato tecnico scientifico invoca misure più severe e automatiche, con il rosso immediato per le ...

Advertising

repwalIs : RT @heronchiId: “capelli neri arruffati e occhi come vetro azzurro. zigomi eleganti, labbra piene e lunghe ciglia folte. perfino la curva d… - la_staxy : RT @ultimenotizie: La variante inglese del covid condizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere al… - StefanoDeNicolo : ACI Automobile Club Italia : A Michele Alboreto intitoliamo una curva del circuito di Monza. - Firma la petizione!… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: In #Romagna ultimo giorno prima del #lockdown. Non si arresta la curva del contagio in #EmiliaRomagna: ancora oltre 3 mila e 20… - LucaSalvarani11 : RT @Mat14_05: ACI Automobile Club Italia : A Michele Alboreto intitoliamo una curva del circuito di Monza. - Firma la petizione! https://t.… -