Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Venerdì 12 Marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Anticipazioni UPAS della puntata del 12 Marzo 2021 Dopo un tesissimo confronto con Alberto, Clara, in crisi, prenderà un’importante decisione. Anche per Patrizio è arrivato il momento di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Dopo la proposta di Ferri, Franco si prepara a rispolverare un capitolo della sua vita che credeva relegato al passato. In crisi per i difetti che gli vengono additati da più persone, Cerruti sembra aver perso fiducia in se stesso, ma qualcuno di inaspettato sta per accorrere in suo aiuto. Un POSTO al SOLE è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021)UPAS della puntata del 12Dopo un tesissimo confronto con Alberto, Clara, in crisi, prenderà un’importante decisione. Anche per Patrizio è arrivato il momento di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Dopo la proposta di Ferri, Franco si prepara a rispolverare un capitolo della sua vita che credeva relegato al passato. In crisi per i difetti che gli vengono additati da più persone, Cerruti sembra aver perso fiducia in se stesso, ma qualcuno di inaspettato sta per accorrere in suo aiuto. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo ...

Advertising

zazoomblog : Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2021: Roberto faccia a faccia con Lara. Ma è troppo tardi? - #Posto… - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni dell'8 marzo: Barbara pressa Alberto con le sue richieste - verdequetqverde : SCUSATE PIÙ PROTAGONISTA GLORIA NELLE ANTICIPAZIONI CHE QUEL POLLO CHE HA FATTO PURE SECONDO POSTO URLO #tzfalsissimo - __loveandlife_ : #Amici20 Scusate non ho letto le anticipazioni molto bene, chi è al primo posto? Non mi dite deddy per favore... - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 marzo. Ilaria rivela a Rossella di aver visto insieme Patrizio e Clara… -