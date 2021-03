Roland Garros 2021 | “Volontà di organizzare il torneo per le date previste e con il maggior numero di spettatori”

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’edizione del 2020 ha visto un cambiamento storico, con la disputa nel mese di ottobre (e l’accesso sui campi previsto solamente per 1000al giorno), ovviamente a causa della pandemia che in primavera era appena esplosa. Ilora però vuol tornare alla normalità, nei limiti del possibile, visto che il Covid-19 continua ad imperversare. Oggi la nuova direttrice generale dell’organizzazione, Amélie Oudéa-Castéra, ha espresso le sue opinioni sultransalpino, secondo Grand Slam stagionale per il tennis, come riportato dall’ANSA: “La nostraè di potere, tenendo conto delle decisioni del governo e con l’applicazione estremamente ambiziosa e rigorosa di un protocollo sanitario molto ben studiato,ilalle ...