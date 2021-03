Papa Francesco | il viaggio più pericoloso di sempre | cosa sta succedendo

(Di venerdì 5 marzo 2021)sta volando in questi minuti verso l’Iraq: un, ma al tempo stesso molto significativo per vari motivi Unimportante e significativo.sta volando verso l’Iraq con il ritorno a Roma che avverrà il giorno lunedì 8 marzo. Quattro giorni con il Santo Padre che si recherà in una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Roma (Agenzia Fides) - "La visita diè un momento importante, specialmente in questo in questo tempo di Quaresima. È un segno di speranza per i cristiani, è un messaggio di pace e riconciliazione per le diverse comunità ...Ci saranno anche i frati della Custodia di Terra Santa a fare festa ache domenica 7 marzo sarà a Mosul e a Qaraqosh, nella Piana di Ninive. Sono arrivati da Gerusalemme, e uno di loro, padre Haitham Hano , racconta al Sir la gioia del ritorno. Ritorno a ...Questo sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli analitici. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le imp ...Da oggi venerdì 5 a lunedì 8 Marzo Papa Francesco sarà in Iraq. È un viaggio non privo di rischi se si tiene conto di quanto accaduto ...