Guilty Gear Strive rinviato a Giugno (Di giovedì 4 marzo 2021) L'atteso picchiaduro firmato dai veterani di Arc System Works, Guilty Gear Strive, è stato ufficialmente rinviato al prossimo mese di Giugno La saga sviluppata da Arc System Works, pur non essendo un blockbuster assoluto in grado di competere con gli altri picchiaduro più noti e conosciuti, ha sempre potuto contare su di una fanbase solida ed appassionata, oltre che su di una serie di nomi decisamente stravaganti. Con Guilty Gear Strive, però, il tutto sembra rientrare nei ranghi di una più coincisa normalità (almeno in quanto a puro titolo), senza però che questo abbia avuto impatti sull'identità di un brand dotato di precise caratteristiche. E dopo una beta da poco conclusa, capace di registrare un ottimo successo, c'era molta attesa per il lancio ...

Guilty Gear Strive è stato rinviato, non uscirà ad aprile Everyeye Videogiochi Guilty Gear Strive rinviato a Giugno L'atteso picchiaduro firmato dai veterani di Arc System Works, Guilty Gear Strive è stato ufficialmente rinviato al prossimo mese di Giugno.

Guilty Gear Strive, rinvio a sorpresa per il picchiaduro di Arc System Works Con un messaggio pubblicato questa notte sul proprio profilo Twitter, Arc System Works ha annunciato un rinvio piuttosto a sorpresa di Guilty Gear Strive, il suo nuovo picchiaduro inizialmente previst ...

