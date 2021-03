Volley, Champions League 2021: Novara va in semifinale, Fenerbahce battuto (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Igor Gorgonzola Novara batte 3-1 (25-16, 25-18, 16-25, 25-11) il Fenerbahce Opet Istanbul nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League femminile 2020/2021. Le azzurre conquistano così il pass per le semifinali della principale competizione continentale per club. La squadra di Lavarini ha conquistato nettamente i primi due set che le assicuravano il passaggio del turno. Poi un calo nel terzo set ha favorito il ritorno delle turche, che nel finale hanno ripreso in mano le redini del gioco conquistando cos’ il successo. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI RITORNO REGOLAMENTO: CHI PASSA IN semifinale? IL TABELLONE COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Igor Gorgonzolabatte 3-1 (25-16, 25-18, 16-25, 25-11) ilOpet Istanbul nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEVfemminile 2020/. Le azzurre conquistano così il pass per le semifinali della principale competizione continentale per club. La squadra di Lavarini ha conquistato nettamente i primi due set che le assicuravano il passaggio del turno. Poi un calo nel terzo set ha favorito il ritorno delle turche, che nel finale hanno ripreso in mano le redini del gioco conquistando cos’ il successo. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI RITORNO REGOLAMENTO: CHI PASSA IN? IL TABELLONE COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE ...

