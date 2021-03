Turismo, una crisi che rischia di travolgere anche le banche (Di mercoledì 3 marzo 2021) La recente crisi del Covid ha colpito in maniera generalizzata oltre che la società diversi comparti dell’economia, vi è tuttavia un settore a cui va il triste primato di aver subito il maggior impatto: il Turismo. Mesi di blocco degli spostamenti hanno portato allo stremo l’intera filiera e nell’ambito degli attori che la compongono, il settore alberghiero è stato fra i primi a cessare le operazioni. Un settore appesantito da costi di struttura molto alti ed ad alta intensità di forza lavoro che in assenza di ricavi non poteva rimanere operativo. Desolante il panorama delle città d’arte italiane un tempo porta di ingresso di milioni di turisti e che ora, con serrande abbassate e porte degli hotels chiuse rappresentano una chiara immagine della situazione attuale. Un settore il Turismo con alcune aziende che portavano però già dal ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) La recentedel Covid ha colpito in maniera generalizzata oltre che la società diversi comparti dell’economia, vi è tuttavia un settore a cui va il triste primato di aver subito il maggior impatto: il. Mesi di blocco degli spostamenti hanno portato allo stremo l’intera filiera e nell’ambito degli attori che la compongono, il settore alberghiero è stato fra i primi a cessare le operazioni. Un settore appesantito da costi di struttura molto alti ed ad alta intensità di forza lavoro che in assenza di ricavi non poteva rimanere operativo. Desolante il panorama delle città d’arte italiane un tempo porta di ingresso di milioni di turisti e che ora, con serrande abbassate e porte degli hotels chiuse rappresentano una chiara immagine della situazione attuale. Un settore ilcon alcune aziende che portavano però già dal ...

