Sanremo 2021, Irama si ritira: l’idea di Amadeus per farlo rimanere in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo un membro dello staff risultato positivo nella giornata di ieri, a poche ora dall’inizio della prima serata del Festival, è di poche ore fa la notizia che un altro collaboratore di Irama è risultato positivo al Covid-19: per questo motivo, e come da regolamento, Irama si è ritirato da Sanremo 2021. Il cantante si sarebbe dovuto esibire già nella prima serata di Sanremo 2021 andata in onda ieri, ma a causa di questo imprevisto causato dal Coronavirus, al suo posto è scesa sul palco dell’Ariston Noemi. Le voci davano Irama come tra i big che si sarebbero esibiti stasera, qui per vedere la scaletta della seconda serata del Festival, il protocollo e il regolamento varato dai vertici della Rai e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, però, parla ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo un membro dello staff risultato positivo nella giornata di ieri, a poche ora dall’inizio della prima serata del Festival, è di poche ore fa la notizia che un altro collaboratore diè risultato positivo al Covid-19: per questo motivo, e come da regolamento,si èto da. Il cantante si sarebbe dovuto esibire già nella prima serata diandata in onda ieri, ma a causa di questo imprevisto causato dal Coronavirus, al suo posto è scesa sul palco dell’Ariston Noemi. Le voci davanocome tra i big che si sarebbero esibiti stasera, qui per vedere la scaletta della seconda serata del Festival, il protocollo e il regolamento varato dai vertici della Rai e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, però, parla ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - MisterMandarin3 : Festival di Sanremo 2021 ( l'alternativa ) - unitalianoverob : ?? -