Premier League 2020 2021 | frenata Leicester | con il Burnley termina 1-1 | vince lo Sheffield

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella ventinovesima giornata dipareggia ilnella trasferta contro ilper 1-1. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Vydra rispondono le Foxes con Iheanacho nel primo tempo. Frena la formazione di Rordgers che manca il sorpasso sul Manchester United e rimane a 50 punti, mentre ilconquista un punto che non smuove di molto la classifica salendo a quota 29 al quindicesimo posto.di misura, invece, lo Shefflield United per 1-0 contro l’Aston Villa. Decisiva la rete di McGoldrick al 30? della prima frazione di gioco. Il fanalino di coda del massimo campionato inglese conquista tre punti importanti ma resta ugualmente all’ultimo posto a quota 14, mentre l’Aston Villa perde l’occasione di ...

La squadra inglese è affiliata a quella allenata da Pep Guardiola e che sta dominando la; la guida un ex Citizens come il gallese Gareth Taylor, che per tre anni è passato dall'Etihad ...L'attaccante del Borussia Dortmund ha sempre indicato lacome prima scelta per il futuro . In prima fila ci sono le due di Manchester, United e City.Prosegue la Premier League con un turno "sui generis", composto da 7 partite infrasettimanali divise tra incontri della ventinovesima giornata e un anticipo del trentreesimo ...Grazie al successo sul Wolverhampton la squadra di Guardiola ha centrato la vittoria consecutiva numero 21 tra tutte le competizioni: Gundogan e compagni marciano verso la storia.