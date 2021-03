Meteo | le previsioni di giovedì 4 marzo e del weekend

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel primodiil tempo subirà un cambiamento. Dopo settimane comandate dall’anticiclone avverrà una rivoluzione a livello atmosferico. Su molte regioni tornerà a piovere e nevicare con un rinforzo dei venti.sarà ancora una giornata stabile e soleggiata con temperature primaverili (tra 16 e 20 gradi). Da venerdì' l'atmosfera comincerà a diventare sempre più instabile. Ma è nel fine settimana che il cambiamento sarà più vigoroso. La discesa di aria più fredda farà calare i valori diurni di 4-8 gradi con un deciso aumento della nuvolosità al Nord e al Centro. Le piogge insisteranno sulle regioni settentrionali con neve in montagna a bassa quota (600-800 metri), Colpite anche le regioni adriatiche con neve in Appennino sopra i 1500. Domenica il tempo migliorerà ovunque.Leal NordUltimo ...

I meteorologi annunciano per la giornata di domani, giovedì 4 marzo 2021 , molto sole e temperatura ancora sopra la media del periodo. Secondo ledi Roma , i cittadini potranno godere di una nuova giornata all'insegna del bel tempo e del clima mite con temperature che saranno molto simili a quelle di oggi, mercoledì 3 marzo . .... Le prossime 48 ore saranno le ultime caratterizzate da un'egemonia pressoché totale dell'alta pressione. A partire da venerdì 5 , infatti, il tempo è destinato a subire un evidente ...SICILIA - Anche in questi primi giorni di marzo continua l'ondata di bel tempo su Palermo e provincia, con sole e assenza di piogge.