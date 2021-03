Ligue 1, vincono Lilla, PSG e Lione. Monaco sconfitto dallo Strasburgo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/Ligue1UberEatsLigue 1, il programma della ventottesima giornata Nessuna particolare sorpresa nel turno infrasettimanale. vincono le prime in classifica. L’unica a fermarsi è il Monaco, sconfitto dallo Strasburgo. Colpi esterni di Lens e Angers. Mercoledì 3 marzo 2021Brest-Dijon 3-1 (17? Honorat, 27? Mounie, 29? Assale (D), 40? Cardona)Olympique Lione-Rennes 1-0 (74? Aouar)Metz-Angers 0-1 (44? rig. Fulgini)Nizza-Nimes 2-1 (4? ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, il programma della ventottesima giornata Nessuna particolare sorpresa nel turno infrasettimanale.le prime in classifica. L’unica a fermarsi è il. Colpi esterni di Lens e Angers. Mercoledì 3 marzo 2021Brest-Dijon 3-1 (17? Honorat, 27? Mounie, 29? Assale (D), 40? Cardona)Olympique-Rennes 1-0 (74? Aouar)Metz-Angers 0-1 (44? rig. Fulgini)Nizza-Nimes 2-1 (4? ...

