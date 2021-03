La classifica della prima serata di Sanremo 2021 con Annalisa prima e Aiello ultimo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladiviene svelata al terminedi martedì 2 marzo. Si sono esibiti i primi 13 Big in gara e ad aprire lasono due donne:e Noemi, quest’ultima entrata in scaletta in corso d’opera, a poche ore dall’esibizione, in sostituzione di Irama che si sarebbe dovuto esibire nella. Un tampone positivo nello staff del cantante ha infatti costretto la produzione artistica ad un cambio di programma per le prime due seratekermesse canora numero 71. A votare nelladel Festival è stata ...