Finti burger | finto pollo | finto pesce | i prodotti vegan provati per voi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Fake meat, to-fish, bocconcini di finto pollo, polpette e burger vegani. Gennaio è stato Veganuary, l’autoproclamato «movimento vegano più grande del mondo» che ispira le persone a provare un’alimentazione vegetale per un mese, sperando che continuino per tutto il resto dell’anno. Noi ci abbiamo provato per una sera per testare una bella selezione di prodotti vegani a sembianza animale venduti correntemente al supermercato. Non riso, ceci, tofu o seitan, ma finti burger, finto pollo, finte polpette di manzo, finto pesce, finti würstel… presentati a-forma-di e con la promessa di sostituire per gusto e consistenza piatti di origine animali. Ecco come è andata.