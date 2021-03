Festival di Sanremo 2021, ricapitolando la prima serata: Bertè e Lauro contro l’insostenibile assenza del pubblico (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sulla scia di un’edizione straordinaria come è stata quella dell’anno scorso, un’illustre annata per il Festival, non è più nemmeno questione di discorrere andando alla ricerca di un problema che si esaurisca in un mero gioco di aspettative. Porre a confronto due edizioni del medesimo evento è talvolta impossibile in buone circostanze e quanto mai sbagliato e deleterio sarebbe farlo ora rapportando due Festival che, nei fatti, in comune hanno ben poco, e ripensandoci nemmeno Diodato forse è più lo stesso così come la sua Fai Rumore, inno alla gioia di un’edizione che non conosceva pandemia. Posta in essere la premessa, per questo motivo abbiamo deciso di riassumere la prima serata del Festival di Sanremo senza stilare al termine il più consueto “top e flop”, per non vanificare gli ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sulla scia di un’edizione straordinaria come è stata quella dell’anno scorso, un’illustre annata per il, non è più nemmeno questione di discorrere andando alla ricerca di un problema che si esaurisca in un mero gioco di aspettative. Porre a confronto due edizioni del medesimo evento è talvolta impossibile in buone circostanze e quanto mai sbagliato e deleterio sarebbe farlo ora rapportando dueche, nei fatti, in comune hanno ben poco, e ripensandoci nemmeno Diodato forse è più lo stesso così come la sua Fai Rumore, inno alla gioia di un’edizione che non conosceva pandemia. Posta in essere la premessa, per questo motivo abbiamo deciso di riassumere ladeldisenza stilare al termine il più consueto “top e flop”, per non vanificare gli ...

