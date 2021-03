«Wonder Woman» è (di nuovo) incinta: Gal Gadot aspetta il terzo figlio (Di martedì 2 marzo 2021) Gal Gadot è (di nuovo) incinta. La star di Wonder Woman ha rivelato di aspettare il terzo figlio pubblicando su Instagram una foto in cui il marito Yaron Varsano e le loro due bambine le accarezzano il pancione. A corredo dell’immagine, la scritta «ci risiamo». Che l’attrice trentacinquenne fosse in dolce attesa qualcuno l’aveva sospettato già domenica notte, quando era apparsa ai Golden Globe 2021, nel ruolo di presentatrice, con un ampio abito bianco che le celava il ventre. Una manciata di ore, ed è arrivata la conferma ufficiale della diretta interessata. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Gal Gadot è (di nuovo) incinta. La star di Wonder Woman ha rivelato di aspettare il terzo figlio pubblicando su Instagram una foto in cui il marito Yaron Varsano e le loro due bambine le accarezzano il pancione. A corredo dell’immagine, la scritta «ci risiamo». Che l’attrice trentacinquenne fosse in dolce attesa qualcuno l’aveva sospettato già domenica notte, quando era apparsa ai Golden Globe 2021, nel ruolo di presentatrice, con un ampio abito bianco che le celava il ventre. Una manciata di ore, ed è arrivata la conferma ufficiale della diretta interessata.

