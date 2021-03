Trofeo Laigueglia 2021 | un parterre stellare per la prima corsa italiana dell’anno Chi la spunterà?

(Di martedì 2 marzo 2021) Siamo ormai alle porte della nuova stagione ciclistica, che si aprirà mercoledì 3 marzo con la 58esima edizione del. Quest’anno la piccola classica ligure ha attratto l’attenzione di tantissimi big che si sfideranno sul classico percorso tra il mare e i monti del savonese, lungo i 203 chilometri con partenza e arrivo a, e dove le ascese di Colla Micheri e Capo Mele decideranno le sorti della. Troveremo al via uomini come Vincenzo Nibali, il vincitore uscente Giulio Ciccone, entrambi super capitani della Trek-Segafredo con Gianluca Brambilla e Bauke Mollema, Egan Bernal con Michal Kwiatkowski per la Ineos Grenadiers, Mikel Landa, Sonny Colbrelli e Pello Bilbao, le punte della Bahrain Victorius, Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ...

