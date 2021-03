Serie B | pari Salernitana e Lecce Empoli show | tris alla Reggina

sportli26181512 : #SerieB, pari #Salernitana e #Lecce. Empoli show: tris alla Reggina: I granata di Castori impattano contro la Spal,… - InfoCilentoWeb : #Salernitana-#Spal: pari all'Arechi, Di Tacchio spreca un rigore nel finale #SerieB - tvoggi : SERIE B, SALERNITANA FERMATA SUL PARI. DI TACCHIO FALLISCE UN PENALTY Decimo pareggio stagionale per i granata che… - Dalla_SerieA : Monza, niente vetta - - A_D_Sport : SERIE B – 26° GIORNATA Frosinone Calcio 2 AC Monza 2 Secondo pari casalingo di fila per il Frosinone che nel suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pari

Nella ventiseiesima giornata diB torna al successo l'Empoli. I toscani, leader della classifica espugnano il Granillo di ... Il Lecce di Corini soffre e non va oltre ilcontro l'Entella, ......partite della Cremonese inB in questa stagione ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) Il 75% delle partite casalinghe diB del Vicenza in questa stagione sono terminate con un numero...La 26esima giornata di Serie B vede la capolista Empoli ritrovare il successo ... il quale calcia al volo da posizione defilata e beffa il portiere avversario sul secondo palo. Le belle parate di ...I granata di Castori impattano contro la Spal, con penalty calciato alle stelle da Di Tacchio. I pugliesi vengono fermati dall'Entella fanalino di coda. Colpo Pescara: 1-0 al Cittadella ...