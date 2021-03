Sanremo: Berté con scarpe rosse contro violenza su donne, 'al primo schiaffo denunciate' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Una scarpa rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. A portarla sul palco dell'Ariston Loredana Berté, che al festival ha voluto portare un messaggio importante contro le violenze sulle donne e i femminicidi. "Grazie per avermi permesso di portare il messaggio contro la violenza sulle donne", ha detto l'artista calabrese, che durante l'esibizione aveva anche un simbolico fiocchettino rosso sulla giacca. "Al primo schiaffo bisogna denunciare", ha poi aggiunto Loredana. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Una scarpa rossa, simbolo della lottalasulle. A portarla sul palco dell'Ariston Loredana, che al festival ha voluto portare un messaggio importantele violenze sullee i femminicidi. "Grazie per avermi permesso di portare il messaggiolasulle", ha detto l'artista calabrese, che durante l'esibizione aveva anche un simbolico fiocchettino rosso sulla giacca. "Albisogna denunciare", ha poi aggiunto Loredana.

