Sanremo 2021, chi vincerà? Ecco i pronostici dei bookmakers: Orietta Berti ultima, chi sono i favoriti (Di martedì 2 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo e condotta anche quest’anno da Amadeus insieme con il collega Rosario Fiorello. Ben 26 artisti big in gara, per i quali si preannuncia una competizione accattivante su cui si sono interrogati i betting analyst di Snai, i quali lanciano gli “outsider” Colapesce e Dimartino, favoriti a 5,50. Il duo siciliano si piazza in cima alla lavagna del vincente, davanti al rapper torinese Willie Peyote, a 7,50. Stessa quota anche per Fedez e Francesca Michielin e i Maneskin. Si gioca a 10 il successo del duo Coma Cose e della giovanissima rapper Madame. Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro, tenta il bis da solista a 12, stessa cosa per due cantautori romani, il giovane Fulminacci e il più noto Max ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio della 71esima edizione del Festival di, in programma dal 2 al 6 marzo e condotta anche quest’anno da Amadeus insieme con il collega Rosario Fiorello. Ben 26 artisti big in gara, per i quali si preannuncia una competizione accattivante su cui siinterrogati i betting analyst di Snai, i quali lanciano gli “outsider” Colapesce e Dimartino,a 5,50. Il duo siciliano si piazza in cima alla lavagna del vincente, davanti al rapper torinese Willie Peyote, a 7,50. Stessa quota anche per Fedez e Francesca Michielin e i Maneskin. Si gioca a 10 il successo del duo Coma Cose e della giovanissima rapper Madame. Ermal Meta, vincitore di2018 in coppia con Fabrizio Moro, tenta il bis da solista a 12, stessa cosa per due cantautori romani, il giovane Fulminacci e il più noto Max ...

