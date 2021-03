Perché una scrittrice bianca non può tradurre Amanda Gorman? (Di martedì 2 marzo 2021) Marieke Lucas Rijneveld risponderà con una poesia. Non sarà lei la traduttrice olandese della raccolta della poetessa americana Amanda Gorman, ha rinunciato, ma non pensa che il silenzio sia la risposta. «La via migliore per rispondere è scrivere una poesia. Sarà pubblicata sabato. La poesia unisce, riconcilia e guarisce» ha scritto su Instagram. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Marieke Lucas Rijneveld risponderà con una poesia. Non sarà lei la traduttrice olandese della raccolta della poetessa americana Amanda Gorman, ha rinunciato, ma non pensa che il silenzio sia la risposta. «La via migliore per rispondere è scrivere una poesia. Sarà pubblicata sabato. La poesia unisce, riconcilia e guarisce» ha scritto su Instagram.

stanzaselvaggia : A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la masc… - NicolaPorro : Un ragazzo di 30 anni ci racconta l'incredibile storia (che mi ha lasciato senza parole) di una #multa per 'violazi… - marattin : Dico spesso che vanno trovate nuove linee divisorie tra le offerte politiche italiane, perché quelle vecchie non re… - cvrpenoctem : Ho chiesto ad un mio amico come stanno i miei capelli perché devo fare la foto per la carta d'identità perché non v… - eugenioosss : RT @terzocassetto: Che bello chi ti cerca con una scusa, chi ti chiede scusa (per niente, per vederti sorridere), che bello chi ti cerca e… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché una Cosmi 'il Crotone non è spacciato, serve cattiveria' Qui ho percepito subito una società organizzata. Sono un po' emozionato. Ho accettato di allenare per tre mesi perché so che le società stanno soffrendo per i mancati introiti. Il mio contratto è la ...

Omicidio tra i mormoni, la nuova docu - serie di Netflix ... non solo per i morti e feriti che si è lasciata dietro, ma anche perché ha rischiato di minare le ... Omicidio tra i mormoni, la docu - serie Tutto iniziò nel 1985 a Salt Lake City, quando una serie di ...

La posta di Gramellini: «Abbandonate così, senza un perché» Corriere della Sera Qui ho percepito subitosocietà organizzata. Sono un po' emozionato. Ho accettato di allenare per tre mesiso che le società stanno soffrendo per i mancati introiti. Il mio contratto è la ...... non solo per i morti e feriti che si è lasciata dietro, ma ancheha rischiato di minare le ... Omicidio tra i mormoni, la docu - serie Tutto iniziò nel 1985 a Salt Lake City, quandoserie di ...