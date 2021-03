Nuovo Dpcm: scuola, spostamenti e teatri. Tutte le misure. Bar, cade il divieto di asporto dopo le 18 (Di martedì 2 marzo 2021) Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il Nuovo Dpcm con le misure di contrasto al Covid-19. Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 2 marzo 2021) Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi ilcon ledi contrasto al Covid-19. Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il...

Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - TgLa7 : ??Nuovo #Dpcm: scuola in Dad nelle zone rosse e nei territori dove su 100mila abitanti darà pari o superiore a 250 c… - Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - deltavictor75 : Tranquillizzerei chi si aspettava chissà quali misure di discontinuità sul nuovo #DPCM.Si continuerà così fino a ch… - Sferogio5 : Salvini: cambiamo passo, riapriamo tutto, infatti siamo alla terza ondata. Con il nuovo governo basta DPCM, e Dragh… -