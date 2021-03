Napoli, Spadafora: “Candidarmi come sindaco? Potrebbe essere una sfida avvincente” (Di martedì 2 marzo 2021) “Candidarmi come sindaco di Napoli? Da ministro ho sempre detto no, ma Potrebbe essere una sfida avvincente. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a Napoli, vediamo cosa succederà”. Queste le parole dell’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Omnibus, su La7, che preannuncia una possibile sfida interna al Movimento 5 Stelle con il presidente della Camera Roberto Fico. Spadafora continua parlando della leadership di Giuseppe Conte, sostenendo che “può essere di grande aiuto, a patto che non sia solo un’operazione di comunicazione per coprire le nostre contraddizioni, i nostri problemi. Mi sembra difficile chiedere al presidente Conte di guidare un ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “di? Da ministro ho sempre detto no, mauna. Vedremo quale sarà il dibattito. Sono nato e cresciuto a, vediamo cosa succederà”. Queste le parole dell’ex ministro dello Sport Vincenzoa Omnibus, su La7, che preannuncia una possibileinterna al Movimento 5 Stelle con il presidente della Camera Roberto Fico.continua parlando della leadership di Giuseppe Conte, sostenendo che “puòdi grande aiuto, a patto che non sia solo un’operazione di comunicazione per coprire le nostre contraddizioni, i nostri problemi. Mi sembra difficile chiedere al presidente Conte di guidare un ...

