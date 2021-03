Modena zona rossa da giovedì 4 marzo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) – Daanchesarà, con regole quindi ancora più stringenti. “Una scelta necessaria e indispensabile per poter arrestare la diffusione del contagio”, ha spiegato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commentando la decisione della Regione Emilia Romagna di stabilire il passaggio alla fascia più alta di rischio Covid per il territorio provinciale, condivisa con i sindaci del territorio alla luce dei dati elaborati dalle autorità sanitarie. I dettagli dell’ordinanza, valida per due settimane, saranno definiti domani dalla Regione.“Di fronte alla rapida evoluzione della situazione a cui stiamo assistendo, con la complicazione delle varianti, serve una decisione di responsabilità -sottolinea il sindaco Muzzarelli – con l’unico provvedimento che in questa fase può ...