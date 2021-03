Irama, avete mai visto la fidanzata modella? Chi c’è accanto a lui dopo Giulia De Lellis (Di martedì 2 marzo 2021) Irama e Victoria – Solonotizie24L’attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata anche su Irama che, per la seconda volta, torna sul palco dell’Ariston. Nel 2019 ad accompagnarlo c’era Giulia De Lellis, oggi invece troviamo Victoria Doritou. Fin dall’avvio della carriera grazie al programma di Amici di Maria De Filippi, Irama ha sempre cercato di mantenere super riservata la sua vita e quindi lontano dai riflettori del gossip, anche quando ha conosciuto Giulia De Lellis con la quale ha avuto un’intensa relazione d’amore nata dopo la scoperta del tradimento ricevuto da Andrea Damante. Chiusa la partentesi tra il cantante e l’influencer, ecco che Irama incontra un nuovo amore… ovvero la modella ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021)e Victoria – Solonotizie24L’attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata anche suche, per la seconda volta, torna sul palco dell’Ariston. Nel 2019 ad accompagnarlo c’eraDe, oggi invece troviamo Victoria Doritou. Fin dall’avvio della carriera grazie al programma di Amici di Maria De Filippi,ha sempre cercato di mantenere super riservata la sua vita e quindi lontano dai riflettori del gossip, anche quando ha conosciutoDecon la quale ha avuto un’intensa relazione d’amore natala scoperta del tradimento ricevuto da Andrea Damante. Chiusa la partentesi tra il cantante e l’influencer, ecco cheincontra un nuovo amore… ovvero la...

