Fiorentina-Roma | streaming e tv | dove vedere la 25a giornata di Serie A

(Di martedì 2 marzo 2021)– Come seguire la partita ine tvine in tv: eccovederla e come seguirla.– L’incontro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Asepmuhrowi : RT @SerieA_Lawas: Inter - Pirelli Milan - Opel Juventus - Sony Roma - INA Assitalia Lazio - Cirio Parma - Parmalat Fiorentina - Nintendo Ch… - TgrRaiToscana : #FiorentinaRoma , domani al Franchi partita difficile ma 'da vivere senza sentirsi vittime predestinate. Dobbiamo s… - siamo_la_Roma : ?? Domani la gara contro la #Fiorentina ?? I convocati di #Fonseca ?? Torna a disposizione #Smalling #ASRoma - sportface2016 : #FiorentinaRoma, i convocati di #Fonseca: spicca il ritorno di #Smalling, ancora ai box #Dzeko e #Ibanez - sportli26181512 : Fiorentina, Prandelli: 'Kokorin bisogna aspettarlo... come Platini': Il tecnico viola alla vigilia della Roma: 'Aff… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Roma

Sono 23 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per il match con la. A circa un mese di distanza dall'ultima volta rientra finalmente Chris Smalling , che ha smaltito l'infortunio muscolare e punta a disputare almeno uno scampolo di partita. Nessuna ...... oltre all'imprevedibile groviglio regolamentare di Lazio - Torino, il programma prevede alle 20.45 Juventus - Spezia e, mercoledì, Sassuolo - Napoli, Cagliari - Bologna,, Milan - ...Saranno 23 i giocatori disponibili per la trasferta a Firenze. Torna Chris Smalling, che punta a tornare in campo per qualche minuto Sono 23 i giocatori convocati da Paulo Fonseca per il match con la ...Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Fiorentina. Ritorna Smalling, out Dzeko e Ibanez.