Live – Non è la D’Urso, Maria Teresa Ruta si sottopone alla macchina della verità (e alcune risposte sorprendono!) (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda ieri sera uno dei momenti che ha incuriosito il pubblico è stato quello che ha visto Maria Teresa Ruta sottoporsi alla macchina della verità. La bionda conduttrice è stata interrogata in merito alla sua vita sentimentale e alla fedeltà coniugale nei confronti del primo marito Amedeo Goria. La conduttrice Barbara D’Urso l’ha fatta accomodare sul lettino per poi procedere con le domande, ricordando che l’attendibilità di questo tipo di test si attesterebbe tra il 92 e il 96%. La macchina della verità ha dato in gran parte ragione a Maria Teresa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella puntata di– Non è laandata in onda ieri sera uno dei momenti che ha incuriosito il pubblico è stato quello che ha vistosottoporsi. La bionda conduttrice è stata interrogata in meritosua vita sentimentale efedeltà coniugale nei confronti del primo marito Amedeo Goria. La conduttrice Barbaral’ha fatta accomodare sul lettino per poi procedere con le domande, ricordando che l’attendibilità di questo tipo di test si attesterebbe tra il 92 e il 96%. Laha dato in gran parte ragione a...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @carmelitadurso conduce un nuovo appuntamento con @LiveNoneladUrso - fanpage : Non sarà l'ultima pandemia che saremo costretti ad affrontare. Parola di Ursula Von der Leyen. - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - zazoomblog : Live Non è la d’Urso in studio Walter Zenga: “Non dobbiamo parlare del passato” - #d’Urso #studio #Walter #Zenga: - mrtal25 : @misterfrencis Va be ma è ovvio questo. Come ieri la pagina tremenda di live non è la d’urso contro Giulia. Che vergogna rara -