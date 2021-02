Renzi fa tutto solo. Botta e risposta con se stesso sul caso Khashoggi. “Arabia Saudita? Giusto e necessario avere rapporti” (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul caso Khashoggi (leggi l’articolo), Matteo Renzi fa tutto solo. In un Botta e risposta sulla sua enews l’ex premier parla dei vicenda dei suoi rapporti con Mohammed bin Salman, il principe Saudita che secondo l’intelligence americana avrebbe “autorizzato” la cattura e l’assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi (leggi l’articolo). “Ho condannato già tre anni fa quel tragico evento e l’ho fatto anche nelle interviste sopra riportate, su tutti i giornali del mondo” scrive il leader di Italia Viva. “Difendere i giornalisti in pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l’ho fatto sempre – aggiunge -, anche quando sono rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul(leggi l’articolo), Matteofa. In unsulla sua enews l’ex premier parla dei vicenda dei suoicon Mohammed bin Salman, il principeche secondo l’intelligence americana avrebbe “autorizzato” la cattura e l’assassinio del giornalista dissidente Jamal(leggi l’articolo). “Ho condannato già tre anni fa quel tragico evento e l’ho fatto anche nelle interviste sopra riportate, su tutti i giornali del mondo” scrive il leader di Italia Viva. “Difendere i giornalisti in pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l’ho fatto sempre – aggiunge -, anche quando sono rimasto, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti ...

danieleviotti : È finita la crisi. C’è un nuovo governo e pure i sottosegretari. Sono chiare verità e responsabilità di #MBS sull’o… - biagiosimonetta : - #ItaliaViva si intesta l'abolizione della pena di morte in Virginia ed esulta. - L'Arabia Saudita, patria del Ri… - peaceforitaly : RT @marianna_eg: E poi come mai tutto questo interesse per omicidio #Kashoggi? Ma va la, preso a pretesto per demolire Renzi. L’Egitto ha u… - wimganz : RT @FaustoDeMaria: Allora tutto il mondo degli odiatori di Renzi per 24 ore chiedeva a @matteorenzi di rispondere sul principe saudita perc… - giap87625642 : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Marzullo querela Renzi per plagio Si faccia una domanda e si dia una risposta Renzi è andato oltre,ha fatt… -