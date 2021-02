Lutto nel calcio inglese: muore a 65 anni l’ex tecnico del West Ham Glenn Roeder (Di domenica 28 febbraio 2021) Una brutta notizia che arriva dall’Inghilterra: è scomparso all’età di 65 anni Glenn Roeder, ex tecnico del West Ham tra le altre Glenn Roeder, ex tecnico del West Ham, è scomparso a 65 anni dopo una lunga malattia. Ecco il messaggio del club inglese dopo che è stata resa nota la notizia. «Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte del nostro ex manager Glenn Roeder all’età di 65 anni. I pensieri di tutti al Club sono con la famiglia e gli amici di Glenn. Riposa in pace, Glenn». We are deeply saddened to learn of the passing of our former manager Glenn Roeder at the ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Una brutta notizia che arriva dall’Inghilterra: è scomparso all’età di 65, exdelHam tra le altre, exdelHam, è scomparso a 65dopo una lunga malattia. Ecco il messaggio del clubdopo che è stata resa nota la notizia. «Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte del nostro ex managerall’età di 65. I pensieri di tutti al Club sono con la famiglia e gli amici di. Riposa in pace,». We are deeply saddened to learn of the passing of our former managerat the ...

