Verona-Juventus, le formazioni ufficiali (Di sabato 27 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Hellas Verona-Juventus, alle 20.45 il calcio d'inizio al Bentegodi: Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturato, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Juventus (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo. Foto: Twitter Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

