Variante inglese del coronavirus: sintomi, vaccini e gravità: ecco le Faq dell'Iss (Di sabato 27 febbraio 2021) Le FAQ dell'Istituto Superiore di Sanità Qual è la trasmissibilità della "Variante inglese" in Italia? In Italia, si è stimato che la cosiddetta "Variante inglese" del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 febbraio 2021) Le FAQ'Istituto Superiore di Sanità Qual è la trasmissibilitàa "" in Italia? In Italia, si è stimato che la cosiddetta "" del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità...

Agenzia_Ansa : Iss: 'Variante inglese più trasmissibile del 37%, con punte del 60%' #ANSA #Covid - RaiNews : 'Variante inglese aumenta trasmissibilità. Ricordiamoci che il virus è ancora in circolazione a livelli alti e qual… - antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - najwamills : @lovingthemisred che poi tre comuni in zona rossa per la variante inglese e a loro viene la brillante idea di passa… - sergimagugliani : RT @franco67238399: Covid, a Nizza 'la situazione è catastrofica' -