Chi ha vinto tra Facebook e l’Australia

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il social network ha sbloccato la condivisione delle news e il parlamento australiano ha approvato la contestata legge sui media, ma bisognerà aspettare per capire chi ci ha guadagnato

Il social network ha sbloccato la condivisione delle news e il parlamento australiano ha approvato la contestata legge sui media, ma bisognerà aspettare per capire chi ci ha guadagnato ...