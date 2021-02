“GF Vip” | Rosalinda Cannavò distrutta | «Ho scritto una lettera» | il cerchio si chiude con Dayane Mello

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si prospetta una diretta esplosiva quella del “Grande Fratello Vip”. Chi uscirà dalla Casa più spiata di Italia? Scontro tra titani: da un lato Stefania Orlando, dall’altro. Due veterani, che risiedono tra le mura di Cinecittà sin dalla prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mai come quest’anno il direttore di “Chi”, supportato dai suoi autori, ha creato un cast scoppiettante. Tante le dinamiche, molteplici i risvolti e triangoli amorosi. leggi anche l’articolo —> Samantha De Grenet disperata al GF Vip, in lacrime per la: «Devi smettere di farlo» “GF Vip”,: «Houna», ilsiconStefania ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

Grande Fratello, chi è la nuova eliminata? Dopo l'eliminazione di Andrea Zenga potrebbe essereCannavò , sua nuova conoscenza, a raggiungerlo oppure l'amica Stefania Orlando ? Due ......fan brasiliani stiano pilotando i voti per salvaree buttare fuori dalla casa Stefania perché personaggio forte. Ma occhio, perché questo non sarà l'unico televoto della puntata del GF...Simpatie e antipatie per gli attuali concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip? "Stefania Orlando ... appassionato di Giulia Salemi. Il nulla. Rosalinda Cannavò, la strega di Biancaneve ...In vista della puntata di venerdì 26 febbraio, Rosalinda Cannavò, essendo al televoto, ha deciso di scrivere una missiva ai suoi compagni d'avventura.