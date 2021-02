Covid, 5 Regioni sono a rischio alto: Marche e Lombardia in arancione da lunedì - Molise e Basilicata in rosso (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le Regioni classificate a rischio alto per l'elevato numero di contagi diventano cinque: due sono già in rosso ( Abruzzo, Umbria ); tre passeranno da lunedì in 'arancione' ( Lombardia, Marche e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Leclassificate aper l'elevato numero di contagi diventano cinque: duegià in( Abruzzo, Umbria ); tre passeranno dain '' (e ...

